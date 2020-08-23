Вчера, 21 августа, в столице Беларуси - Минске - прошла массовая акция протеста против действующего президента страны Александра Лукашенко. На митинг собралось примерно 3 000 человек. Акция прошла мирно, без задержаний и стычек с милицией.

Очевидцы сообщали, что участники акции пели и танцевали народные танцы. Прежде чем собраться у Дома правительства, протестующие прошли колонной по проспекту Независимости.

Перед протестующими выступила член Координационного совета оппозиции, соратница экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова. Она призвала белорусов сохранять мирный характер акций.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Также на площади был замечен еще один член координационного совета оппозиции, экс-директор Купаловского театра Павел Латушко. Общаясь с протестующими, он в свою очередь отметил, что "никто не собирается свергать действующую власть насильственным методом".

Напомним, что в Минске и в других городах Беларуси не прекращаются митинги оппозиции. Многие белорусы не согласны с результатами выборов, согласно которым действующий президент страны Александр Лукашенко победил с 80% голосов избирателей.

Сначала на митингах были жесткие стычки с правоохранителями, два человека погибли, милиция задержала несколько тысяч человек, которые после этого заявили о пытках и жестоком обращении ОМОНа и милиции.

После этого правоохранители перестали жестко разгонять мирные акции, оппозиция продолжает выходить на митинги, а некоторые предприятия объявили о забастовках.