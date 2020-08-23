Иран готов вести переговоры касательно компенсации родственникам погибших за сбитый самолет МАУ в небе на Тегераном 8 января. Однако следующая встреча запланирована только в октябре.

Об этом заявил глава Авиационной организации Ирана Турадж Зангане, сообщает IRNA.

"Переговоры по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета, включая вопрос о компенсации, были ключевыми в этих переговорах. Следующая встреча запланирована на октябрь в Тегеране", - сказал он.

Зангане добавил, что Иран взял на себя ответственность за катастрофу самолета МАУ: "Несомненно то, что Иран взял на себя ответственность за эту ошибку, поэтому он полностью готов к переговорам о компенсации".

Напомним, в ночь с 7 на 8 января вблизи столицы Ирана был сбит пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших - 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство жертв - из Ирана и Канады.

Позже Тегеран признался, что сбил самолет ракетой, приняв его за вражеский, так как тогда были период обострения между Ираном и США и Тегеран ждал атаки. Власти Ирана признавал свою вину полностью, но потом заявили, что ошибка произошла не только по их вине.

Иран сначала отказывался выплачивать компенсацию и идти на переговоры с Украиной, но 30 июля переговорный процесс пошел. Мы рассказывали, что расследование авиакатастрофы МАУ в Иране может растянуться на пять лет.