Американские полицейские в городе Лафейетт, штат Луизиана, застрелили чернокожего мужчину при задержании. Они сначала пытались арестовать его с помощью электрошокера. Потом полицейские открыли огонь по мужчине.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Раненого чернокожего привезли в больницу, где медики констатировали его смерть. Инцидент произошел вечером в пятницу, 21 августа.

В полиции заявили, что поступила информация о мужчине, вооруженном ножом, который находился на автомобильной парковке. Правоохранители сначала пытались его задержать, применив электрошокер. Однако, когда мужчина направился в супермаркет, они открыли огонь.

Полиция не назвала число произведенных выстрелов, однако местные СМИ сообщили, что их было около десяти.

Адвокат семьи погибшего Бен Крамп призвал объяснить "неосторожную стрельбу и трагическое убийство человека". Он считает, что ответственных сотрудников полиции "должны немедленно уволить".

"Трейфорд был окружен офицерами, по нему стреляли более десяти раз", - заявил адвокат.

Бен Крамп также опубликовал в Twitter видео, на котором, по его словам, зафиксирован инцидент.

Several cops surrounded a Black man and fatally shot him 10+ times tonight in Lafayette, LA! He reportedly had a knife and was walking away from police, but didn’t deserve to die — they acted as judge jury and executioner. We demand JUSTICE and ANSWERS. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/6gI3rNU4FH — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 22, 2020

Напомним, 25 мая темнокожий Джордж Флойд был убит в Штате Минееаполис, его задушил при задержании полицейский, не выпуская его даже когда Флойд говорил, что ему нечем дышать и обещал не сопротивляться.

Его смерть вызвала массовые протесты по всему миру. После чего мирные акции, вызванный убийством Флойда переросли в жесткий "черный майдан".