Эльман Пашаев, бывший адвокат Михаила Ефремова, которого он сменил вчера, 21 августа, заявил, что отпечатки пальцев на руле принадлежали не актеру. По его словам, отпечатки на руле машины принадлежат другому человеку.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Соловьев Live" в субботу, 22 августа.

"Я знаю, кто был за рулем... Я предполагаю, кто был. Там отпечатки пальцев другого человека - не Ефремова. Пальчики Ефремова там отсутствуют", - заявил экс-адвокат Эльман Пашаев.

По словам Пашаева, артист приходил в тот вечер в бар пешком. Адвокат также отказался назвать имя человека, который, по его мнению, находился за рулем в момент автоаварии.

Напомним, что вечером 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем джипа на большой скорости вылетел на встречную полосу Садового кольца, где врезался в фургон доставки еды. От полученных травм водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.

Сначала Ефремов признавал вину, но потом его адвокат начал выступать с заявлениями о том, что Ефремов не помнит события той ночи, и его могло не быть в машине в тот момент. Но экспертиза нашла на подушке безопасности, которая открылась в момент аварии, ДНК Ефремова.

Мы сообщали, что суд отклонил показания полуслепого свидетеля, который утверждал, что Ефремова не было за рулем.