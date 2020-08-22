В Минске милиция нашла повешенным 28-летнего Никиту Кравцова. Его супруга искала его больше недели после того, как мужчина пропал по пути на работу.

Об этом в субботу, 22 августа, информирует издание tut.by.

"Нет больше нашего папы… Вечная память… Мы тебя любим", - написала в соцсетях супруга умершего Елена.

Сообщается, что 28-летний житель Минска пропал 12 августа, как указано в ориентировке поисково-спасательного отряда "Ангел", по дороге на работу в деревню Королев Стан. С того дня он не выходил на связь.

Сотрудники милиции сегодня позвонили Елене и сообщили трагическую новость. По их словам, тело ее супруга было найдено в Минске около 14:00. Согласно предварительной версии милиции мужчина повесился, на его теле следов побоев обнаружено не было. Однако оппозиционные ресурсы утверждают обратное.

Стоит отметить, что недавно в ходе протестов в Минске от ранения в живот умер Александр Тарайковский. Белорусские оппозиционеры утверждают, что мужчину убили силовики.

При этом по версии МВД республики, смерть наступила в результате взрыва неизвестного предмета у него в руке.