Сегодня, 22 августа, в Одессе анонимы сообщили о минировании Потемкинской лестницы. О взрывчатке неизвестный написал правоохранителям на электронную почту.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Одесской области.

На месте происшествия работали сотрудники взрывотехнического управления и кинологи. По состоянию на 21:30 проверка Потемкинской лестницы завершена, никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

Сейчас правоохранители отправились в парк имени Шевченко, проверять аналогичное сообщение о заминировании.

"Кроме этого, правоохранителями принимаются меры по установлению лица, предоставившего ложное сообщение о заминировании и привлечению его к ответственности", - сообщили в полиции.

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