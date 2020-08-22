В Одессе заминировали Потемкинскую лестницу и парк Шевченко
Сегодня, 22 августа, в Одессе анонимы сообщили о минировании Потемкинской лестницы. О взрывчатке неизвестный написал правоохранителям на электронную почту.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Одесской области.
На месте происшествия работали сотрудники взрывотехнического управления и кинологи. По состоянию на 21:30 проверка Потемкинской лестницы завершена, никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.
Сейчас правоохранители отправились в парк имени Шевченко, проверять аналогичное сообщение о заминировании.
"Кроме этого, правоохранителями принимаются меры по установлению лица, предоставившего ложное сообщение о заминировании и привлечению его к ответственности", - сообщили в полиции.
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