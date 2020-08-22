Канцлер Германии Ангела Меркель активно содействовала тому, чтобы российский оппозиционер Алексей Навальный смог вылететь в Берлин для прохождения лечения после того как впал в кому.

О том, как лидеру правительства ФРГ удалось это сделать, рассказало немецкое издание Bild.

Сообщается, что посредническую роль в этой "операции" сыграл президент Финляндии Саули Ниинисте. В субботу, 22 августа, глава Финляндии рассказал, что согласился выполнить просьбу канцлера ФРГ и обсудить вопрос лечения Навального в Германии во время своего телефонного разговора с Путиным.

В ходе звонка президент Финляндии спросил у главы России, можно ли привезти российского оппозиционера на лечение в немецкую клинику. В ответ Путин заявил, что для этого нет никаких политических препятствий.

Сам Ниинисте не хотел рассказывать российскому коллеге, насколько действительно важен этот разговор для отъезда Навального. Его офис только сообщил, что в пятницу Ниинисте и Путин говорили о ситуации в Беларуси, а также о "деле Алексея Навального и вопросе его здоровья".

Однако может возникнуть вопрос, почему Меркель не позвонила Путину напрямую? Подход президента Финляндии, по крайней мере, укладывается в ту картину, которую федеральное правительство представило касательно дела Навального. Все действия лидеров Германии и Финляндии соответствовали негласному девизу: "Не злите Путина, просто не создавайте впечатление вмешательства" - как в связи с кризисом в Беларуси, так и с отравлением Навального, находящегося в коме.

Другими словами, официальные лица подчеркнули готовность поместить Навального в немецкий госпиталь, но не обратились с просьбой выпустить его из России.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас (СДПГ) заявил в пятницу, что Германия готова принять Навального, но воздержался от политической оценки ситуации. По его словам, при желании Германия внесет свой вклад в лечение Навального в берлинской клинике. Но он не мог судить, были ли медицинские показания для отказа в транспортировке политика, о которых говорили российские врачи.

В свою очередь вице-канцлер Олаф Шольц также заявил: "Важно, что мы сделали это предложение, и я считаю, что именно это и является необходимым посланием".

Канцлер Меркель заявила о готовности Германии принять Навального во время визита в летнюю резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона в четверг, 20 августа.

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал дело Навального в субботу - после того, как он благополучно прибыл в клинику Charite. Он с облегчением узнал, что Навальный "лечится в больнице и у врачей, которым доверяет семья" оппозиционера.

"Важно, чтобы на вопрос о причине резкого ухудшения его здоровья был дан ответ", - сказал он в кулуарах во время визита на Зальцбургский фестиваль.

"Я надеюсь, что все, кто может помочь прояснить этот вопрос, действительно это сделают", - добавил Штайнмайер.

Соратник Навального Леонид Волков поблагодарил федеральное правительство Германии и, в частности, Меркель за их поддержку.

Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В качестве предварительного диагноза ему поставили "нарушение обмена веществ". Стоит отметить, что жена Навального и его представители неоднократно просили руководство омской больницы разрешить им вывезти политика на лечение в Берлин. Однако медики утверждали, что состояние здоровья оппозиционера не позволяет это сделать.

Позднее Навальный был доставлен в берлинскую клинику Charite, его занесли внутрь на носилках.

По словам глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиля, который организовал его перелет из Омска, медики оценивают его состояние как стабильное.