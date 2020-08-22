Синоптик Наталья Диденко рассказала, что над Германией и Польшей сейчас стоит атмосферный фронт, который принесет на Западную Украину дожди на День флага и снизит немного жару - до +24...+28 градусов.

Прогноз синоптик опубликовала на своей странице в Facebook.

На остальной территории Украины завтра 23 августа ожидается сухая погода с температурой воздуха +25...+30 градусов.

На День Независимости Украины фронт сдвинется далее и дожди достигнут еще и северной части страны, кроме Сумской области.

Температура воздуха в понедельник, 24 августа, на севере и западе страны будет комфортной, +23...+26 градусов. На востоке, юге и в центральной части Украины в День Независимости ожидается +26...+31 градус.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

В Киеве в День Флага потеплеет до +28...+29 градусов, будет солнечно и сухо.

На День Независимости в столице есть шансы на дождь, а температура воздуха снизится до +23...+25 градусов.

Ранее "Страна" писала, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине.

Также мы рассказывали, что синоптики дали прогноз на выходные и День Независимости.