Кандидат от оппозиции в случае новых президентских выборов в Беларуси пока не определен.

Об этом в субботу, 22 августа, заявил член президиума Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Павел Латушко, как передает РИА "Новости".

"Кандидат пока не определен, об этом речи даже не может идти", - заявил Латушко.

По его словам, перед выборами необходимо решить две задачи. Во-первых, оппозиционер считает, что необходимо разобраться с насилием в отношении граждан Беларуси, а также с нарушением их прав и свобод. Во-вторых, необходимо, чтобы Верховный суд Беларуси рассмотрел жалобы на уже проведенные выборы.

"Если Верховный суд примет правовое решение, что новые выборы будут, то мы и будем говорить о кандидатах и политических силах", - добавил Латушко.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, результаты которых отказалась признавать Тихановская и многие жители страны, вышедшие на массовые протесты.

Утром 11 августа Тихановская покинула Беларусь, уехав в Литву. Перед этим власти удерживали ее около семи часов в здании Центризбиркома.

Тем временем, на оставшихся в Беларуси соратников Тихановской, которые создали Координационный совет для "мирной передачи власти" от главы республики Александра Лукашенко, уже завели уголовное дело. Следственный комитет начал допрашивать членов организации.