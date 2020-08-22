Социальная сеть Instagram вводит новую функцию. По ней лента пользователей будет бесконечной. Она будет продолжаться схожими постами других людей.

Об этом компания сообщила в своем справочном центре.

Instagram с помощью алгоритма популярности показывает посты тех, на кого подписан пользователь, за последние два дня. Теперь же по окончании ленты пользователю будут показываться так называемые предложенные посты по интересующим его тематикам, а также реклама.

В отличие от вкладки "исследовать", которая предлагает посты с широким подбором тем, "предложенные посты" будут подбираться только по непосредственно интересующим пользователя темам.

Вероятно, Instagram берет пример с TikTok, лента которого также никогда не кончается.

Ранее "Страна" писала, что Facebook и Instagram заблокировали сотни аккаунтов американских праворадикалов.

Также мы рассказывали, что Дуров обвинил Facebook и Instagram в продвижении рекламы мошенников от его имени.