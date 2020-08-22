Появились снимки масштабных лесных пожаров в американском штате Калифорния, сделанные с борта Международной космической станции.

Фотографии опубликовал в своем Twitter американский астронавт Крис Кэссиди в пятницу, 21 августа.

"Спасибо всем пожарным и работникам служб чрезвычайных ситуаций, которые круглосуточно работают, пытаясь сдержать эти пожары. Мои мысли и молитвы с пострадавшими", - написал Кэссиди.

Стоит отметить, что над ликвидацией пожаров в Калифорнии работают более 12 тысяч американских спасателей, а общее количество очагов возгорания достигло 560. Погибли по меньшей мере 6 человек, еще 45 жителей региона получили телесные повреждения. Несколько десятков тысяч американцев были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, лесные пожары возникали в калифорнийских лесах и в прошлом году. Тогда спасатели эвакуировали с севера региона около 90 тысяч человек.