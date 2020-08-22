Житель Жмеринки показывал детям порнографию и затем растлевал их. Дома у педофила правоохранители обнаружили детскую одежду. Теперь мужчина может сесть в тюрьму на 8 лет.

Об этом в субботу, 22 августа, информирует пресс-служба полиции Винницкой области.

Как сообщили стражи порядка, мужчина был задержан в пятницу, 21 августа, в собственной квартире во время развращения очередного ребенка.

"Предварительным следствием установлено, что злоумышленник демонстрировал детям видео порнографического содержания и совершал другие развратные действия. Из квартиры правонарушителя и его гаража изъяты планшет, телевизор, флеш-накопители, детская одежда и другие вещественные доказательства. Сейчас полицейские устанавливают количество детей, которые могли пострадать от действий злоумышленника", - говорится в сообщении.

На данный момент следователи готовят необходимые материалы для сообщения задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения. Сейчас он находится в изоляторе.

Преступление квалифицировано по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Видео: YouTube/ Нацполиция Украины

Напомним, недавно к 12,5 годам лишения свободы суд приговорил родителей 4-летней девочки, которую они снимали в порнографических фильмах для продажи за криптовалюту. Преступный семейный тандем был разоблачен правоохранителями в июне 2018 года в Кривом Роге.

Ранее мы писали, что в Украине задержан педофил из Беларуси, который находился в розыске Интерпола.