Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал министру обороны Виктору Хренину, чтобы войска Беларуси без предупреждения реагировали, если кто-то нарушит государственные границы Беларуси с западной стороны.

Об этом он заявил в ходе инспекции группировки войск на гродненском направлении после оперативного доклада министра обороны. Фрагмент диалога Лукашенко с Хрениным показал в вечерних новостях телеканал СТВ.

"Так. Без предупреждения. Тут нечего... Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения", - заявил Лукашенко.

Президент распорядился реагировать без предупреждения после того, как Хренин доложил об обстановке на границе.

"Походят к границе (войска со стороны Литвы - Ред.), разворачиваются и уходят. Но мы их видим. Если в воскресенье будет в нашу сторону, если так произойдет, то мы будем действовать в соответствии с ситуацией", - сказал министр.

Позднее Хренин на совещании с участием президента заявил, что "деструктивные силы могут осуществить захват власти путем провоцирования массовых беспорядков, в том числе с применением оружия".

Министр также заявил об участии западных спецслужб в усилении напряженности на границе страны с западными соседями.

Напомним, что в Минске и в других городах Беларуси не прекращаются митинги оппозиции. Многие белорусы не согласны с результатами выборов, согласно которым действующий президент страны Александр Лукашенко победил с 80% голосов избирателей. На митингах были жесткие стычки с правоохранителями.

Александр Лукашенко в последние дни неоднократно заявлял об угрозе внешнего вторжения со стороны стран, которые граничат с Беларусью на западе. Он обвинял в организации протестов Украину, Польщу, Чехию.

Также, по его словам, введение войск в страну планируют в США, поэтому он решил привести основные части армии в полную боевую боеготовность из-за "напряжения" на внешней границе.