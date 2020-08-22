Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий коллега поздравил Зеленского с 29-й годовщиной независимости. Также Эрдоган поздравил Зеленского с установлением режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

"Благодарен, что вы это вспомнили. Действительно, сегодня уже 27 дней продолжается режим тишины. За это время у нас не было никаких боевых потерь, ни один военный не был ранен в боевых действиях", - сказал Владимир Зеленский в ответ Эрдогану на реплику о Донбассе.

Президент Украины также поблагодарил главу Турции за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Было положительно отмечено восстановление авиасообщения между странами.

Владимир Зеленский поздравил Эрдогана с открытием залежей природного газа на турецком побережье Черного моря.

Главы государств обсудили ситуацию с распространением коронавируса и договорились и в дальнейшем координировать усилия в борьбе с пандемией и ее последствиями, но отметили, что коронавирус не должен негативно сказаться на внешних отношениях.

Собеседники обсудили ход выполнения предыдущих договоренностей по реализации совместных инфраструктурных проектов, в частности строительства автомобильных дорог в Украине, а также жилья для 500 семей, которые выехали из Крыма после оккупации.

Президент Украины выразил благодарность Эрдогану за отстаивание прав и интересов крымских татар, а также за содействие освобождению крымских татар, которые незаконно удерживаются Россией.

"У нас есть новый список, куда входит более 20 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия. Среди них - отец трехлетнего мальчика, погибшего в Крыму, Руслан Сулейманов", - сказал Зеленский.

Также Зеленский отметил необходимость улучшения условий доступа некоторых групп украинских товаров на турецкий рынок и призвал президента Турции исключить Украину из списка стран, в которых применяются дополнительные пошлины.

"Только в апреле-июне этого года дополнительные таможенные ставки были применены к более 1 400 товарным позициям. Это негативно влияет на экспорт нашей металлургии, легкой и кондитерской промышленности", - сказал президент Украины.

В ответ Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что немедленно поручит проработать этот вопрос с соответствующими ведомствами.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы развития практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Зеленский напомнил, что важно участие Турции в командно-штабных учениях "Объединенные усилия-2020", запланированных в Украине на последнюю декаду сентября.

Реджеп Эрдоган так же пригласил главу Украины посетить Турцию.

Ранее мы писали, что Зеленский позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе.

Также "Страна" рассказывала, что в Украину на День Независимости приедет глава МИД Германии, чтобы обсудить реформы и Нормандский формат.