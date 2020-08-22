Накануне украинских государственных праздников, Дня флага и Дня Независимости, президент Владимир Зеленский присвоил двум бригадам Национальной гвардии почетные наименования.

Тексты соответствующих указов были опубликованы на сайте главы государства в субботу, 22 августа.

Согласно указу №336/2020, 4-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины присвоено имя Героя Украины сержанта Сергея Михальчука, который погиб в ходе военных действий на Донбассе в декабре 2019 года.

Также указом №337/2020 почетное наименование "Хортица" было присвоено 23 отдельной бригаде охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины.

Данные президентские указы вступают в силу со дня их публикования.

Напомним, на прошлый государственный праздник, День Конституции, Зеленский раздал награды деятелям культуры, спортсменам и волонтерам.

Ранее мы писали, что президент наградил погибшего на Донбассе полковника Межакова орденом Богдана Хмельницкого.