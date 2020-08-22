В Мариуполе от взрыва гранаты в доме погиб мужчина. После приезда полиции на место трагедии выяснилось, что в доме находились и другие боеприпасы. Никто другой кроме погибшего, не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"В Кальмиусское отделение полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что на территории ее частного дома произошел взрыв, от которого в результате многочисленных осколочных ранений упогиб сожитель 1961 года рождения. В момент взрыва женщина находилась во дворе и не пострадала", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате детонирования ручной гранаты.

На месте происшествия изъяты вещественные доказательства, по ним назначен ряд экспертиз. Также полиция обнаружила в доме почти 300 патронов различного калибра, гильзы и порох.

По факту ЧП начато уголовное производство по предварительным признакам ч. 1 ст. 115 "Несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Фото: Полиция Донеччини

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