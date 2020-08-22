Сегодня, 22 августа в 20:30 в Киеве началась церемония поднятия самого большого государственного флага Украины в стране (размер 16 на 24 метра - Ред.). Это событие приурочено ко Дню Флага и очередной годовщине независимости.

Об этом с места событий передает корреспондент "Страны".

У 90-метрового флагштока собралось множество людей, которые захотели увидеть самый большой флаг страны своими глазами. Среди них был замечен и главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

Трансляцию торжественного поднятия флага вел мэр столицы Виталий Кличко. Примечательно, что в ходе церемонии были показаны кадры событий Майдана 2013-2014 годов.

Напомним, флагшток весом в 32 тонны был установлен на средства меценатов. Теперь это - самый высокий флагшток в Украине.

Мы писали, что на него криво установили герб Украины. Однако сейчас можно утверждать, что ситуацию с видоизмененным государственным символом уже исправили.