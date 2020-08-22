Сегодня, 22 августа, в Киеве поднимают самый большой флаг Украины. Возле самого большого флагштока Украины, который построили в столице около монумента "Родина-мать", собрались десятки людей. Они хотят увидеть церемонию своими глазами.

Об этом сообщает корреспондент "Страны"

Некоторые пришли со своими флагами. Многие люди не придерживаются социальной дистанции, которая необходима во время пандемии коронавируса. Также многие люди пришли без масок.

Фото: Страна

Напомним, что флагшток весом в 32 тонны был сооружен на средства меценатов и ни копейки из городского бюджета на него потрачено не было.

Однако сначала герб Украины на верхушку флагштока установили криво, над чем смеялись в социальных сетях. Однако на фотографии, сделанной позже, кривизны не было видно.