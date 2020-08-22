В Санкт-Петербурге на акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который впал в кому после отравления неизвестным токсином, кто-то бросил дымовую шашку на дорогу. Сразу повалил черный дым, а сотрудники полиции подбежали с огнетушителем для того, чтобы устранить последствия и не дать дыму распространиться дальше.

Видео появилось в Telegram, подробности опубликовал канал "ЯГ".

"Сейчас сгоревшую дымовую шашку осматривает следственно-оперативная группа МВД, криминалисты снимают отпечатки пальцев", - говорится в сообщении корреспондента.

Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В качестве предварительного диагноза ему поставили "нарушение обмена веществ".

Позднее Навальный был доставлен в берлинскую клинику Charite, его занесли внутрь на носилках.

По словам главы фонда Cinema for Peace Яка Бизиля, который организовал его перелет из Омска, медики оценивают его состояние как стабильное.