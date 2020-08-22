Виталий Кличко опубликовал фотографию флагштока, который установили в Киеве возле Родины-матери. Его монтировали специально к Дню национального флага Украины, который будет отмечаться 23 августа.

Фото Кличко опубликовал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Уже в 20.30 торжественно поднимем самый главный флаг страны. Присоединяйтесь к трансляции на моей странице уже скоро!", - написал глава Киева.

Напомним, что флагшток весом в 32 тонны был сооружен на средства меценатов и ни копейки из городского бюджета на него потрачено не было. Теперь это - самый высокий флагшток в Украине.

Мы писали, что на него криво установили герб Украины. На фото Кличко кривизны не видно, он сфотографирован сбоку. Есть вероятность, что ситуацию исправили.