Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец ответил Лукашенко по поводу замены бастующих работников "Беларуськалия" украинскими шахтерами. Он заявил, что никто из украинских шахтеров не собирается ехать в соседнюю страну работать на бастующем предприятии.

Об этом он заявил в своем Facebook.

"Шахтеры - одна из самых солидарных каст в мире. Уверяю, что никто из украинских шахтеров не собирается ехать в Беларусь, чтобы выступить в качестве штрейкбрехеров!", - заявил Волынец.

Он пожелал горнякам Солегорска выдержать натиск Лукашенко и подчеркнул, что они имеют право на волеизъявление. Он напомнил, что в Украине шахтеры не раз оказывались в тяжелой ситуации, но добились права на забастовки и честные выборы.

Напомним, что в Минске и в других городах Беларуси не прекращаются митинги оппозиции. Многие белорусы не согласны с результатами выборов, согласно которым действующий президент страны Александр Лукашенко победил с 80% голосов избирателей.

Некоторые предприятия объявили о забастовках. Так, бастующих работников белорусского ТВ заменили российские журналисты.

Кроме того, Лукашенко решил закрыть бастующие предприятия Беларуси с понедельника.