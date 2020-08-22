Оппозиционный кандидат на прошедших выборах президента Беларуси Светлана Тихановская, которая вынужденно уехала из республики в Литву, встретится с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном.

Об этом в субботу, 22 августа, информирует агентство Reuters.



Ранее журналисты сообщали, что Бигэн в скором времени собирается посетить Россию и Литву, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил информацию о готовящемся визите Бигэна в Москву, отметив, что Беларусь станет одной из центральных тем переговоров.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, результаты которых отказалась признавать Тихановская и многие жители страны, вышедшие на массовые протесты. Утром 11 августа Тихановская покинула Беларусь, уехав в Литву. Перед этим власти удерживали ее около семи часов в здании Центризбиркома.

Уже 18 августа ее доверенное лицо Ольга Ковалькова сообщила, что Тихановская вернется в Беларусь в ближайшее время.