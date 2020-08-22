Украинская лоукост авиакомпания SkyUp ввела оплату за функцию регистрации в аэропорту. Платить за офлайн регистрацию теперь нужно будет значительному количеству пассажиров регулярных рейсов.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Стоимость услуги составляет 18 евро (583 грн. - Ред.). Оплату в аэропортах введут с 1 сентября на внутренних рейсах, и с 1 октября на международных рейсах.

Бесплатно зарегистрироваться можно на сайте авиакомпании. Онлайн-регистрация открывается за 48 часов до вылета и закрывается за 5 часов до отправления по расписанию.

Бесплатно зарегистрироваться на рейс SkyUp в аэропортах смогут пассажиры чартерных рейсов, а также вылетающие регулярными рейсами пассажиры старше 60 лет, люди с 1 и 2 группой инвалидности. Кроме того, бесплатная регистрация в аэропорту доступна для участников боевых действий на Донбассе.

Также бесплатной останется регистрация на рейсы в тех аэропортах, где недоступна регистрация через интернет.

Сейчас зарегистрироваться дистанционно можно при вылете из Борисполя, Запорожья, Львова, Одессы, Харькова, Херсона, Ларнаки, Неаполя, Тель-Авива, Тивата и Тираны.

Ранее мы писали, что SkyUp запускает новые заграничные рейсы из Киева, Львова и Харькова.

Также "Страна" рассказывала, что SkyUp открыла продажу билетов на рейсы зимнего сезона 2020-2021 в Чехию, Италию, Грузию и другие страны.