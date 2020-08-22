Посольство Украины в Финляндии обратило внимание на карту финской телерадиовещательной компании Yle, на которой Крым отображен как территория Российской Федерации. После жалобы наших дипломатов вещатель исправил ошибку.

Об этом в субботу, 22 августа, информирует пресс-служба дипмиссии в Facebook.

"Посольство обращает внимание Yle Uutiset на то, что недопустимо отмечать на своих картах Крым, который был незаконно аннексирован. Требуем поменять карту", - говорится в сообщении.

Карта до обращения посольства Украины в Финляндии. Скриншот: Facebook

Спустя час посольство заявило, что компания прислушалась к пожеланию украинских дипломатов.

"Спасибо Yle Uutiset за оперативную реакцию и исправление Крыма на карте как неотъемлемой части Украины. Мы надеемся, что в будущем такой досадной ошибки удастся избежать", - заявили работники дипмиссии.

Карта после обращения посольства Украины в Финляндии. Скриншот: Facebook

Напомним, недавно французская газета Le Monde опубликовала карту пандемии коронавируса в мире, на которой Крым был обозначен как часть России. Впрочем, позже ошибку на ней исправили.

В прошлом году мы писали, что на одной из иллюстраций в статье известного издания The New York Times изображена карта Украины без Крыма.