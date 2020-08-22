В Ирландии на пляже Магераклогер в городе Банбег бык выплыл из моря на пляж, где были отдыхающие. Предположительно, животное было на близлежащем острове во время прилива. Оно спасалось от воды, пробираясь по мелководью к берегу.

Видео опубликовано на YouTube канале ViralHog.

После того, как уровень воды снизился, бык решил, видимо, вернуться домой.

Находившиеся на пляже люди были сильно удивлены, когда увидели выбегающего из моря на пляж быка. Животное испугалось людей и убежало.

Это появление быка в Ирландии словно калька явления богини Афродиты, которая вышла на берег из пены морской на побережье Кипра.

Видео: YouTube/ViralHog

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