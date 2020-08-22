Врачи Charite сейчас обсуждают формат этого заявления. Фото: Flickr

Врачи берлинской клиники Charite, куда в состоянии комы из омской больницы был доставлен российский оппозиционер Алексей Навальный, готовят заявление.

Об этом в субботу, 22 августа, информирует РИА "Новости".

Сообщается, что в понедельник, 24 августа, лечащие врачи Алексея Навального выступят с заявлением по поводу состояния здоровья российского политика. На данный момент обсуждается формат и содержание официального релиза.

Медики берлинской клиники, куда доставлен Навальный, сделают заявление в понедельник. Скриншот: РИА Новости в Телеграм

Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В качестве предварительного диагноза ему поставили "нарушение обмена веществ".

Позднее Навальный был доставлен в берлинскую клинику Charite, его занесли внутрь на носилках.

По словам глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиля, который организовал его перелет из Омска, медики оценивают его состояние как стабильное.

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