Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет стабилизировать ситуацию в стране буквально за два дня. Он дал поручение силовым структурам выявить зачинщиков протестов в стране. Лукашенко хочет вернуть все в прежнее русло очень быстро.

Об этом он заявил в ходе выступления в Гродно на митинге своих сторонников, как передает ТАСС.

"Я только что сказал: суббота, воскресенье - на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью", - сказал президент.

По словам Лукашенко, у него имеются полные списки всех "подстрекателей и провокаторов".

Он также отметил, что для обеспечения порядка в стране солдаты вынуждены находится на улицах городов вместо того, чтобы защищать границы республики.

Напомним, что в Минске и в других городах Беларуси не прекращаются митинги оппозиции. Многие белорусы не согласны с результатами выборов, согласно которым действующий президент страны Александр Лукашенко победил с 80% голосов избирателей.

Сначала на митингах были жесткие стычки с правоохранителями, два человека погибли, милиция задержала несколько тысяч человек, которые после этого заявили о пытках и жестоком обращении ОМОНа и милиции.

После этого правоохранители перестали жестко разгонять мирные акции, а некоторые предприятия объявили о забастовках. Лукашенко называет митинги подготовленными из-за границы: с Украины, Литвы, Польши и даже Америки, поэтому решил привести основные части армии в полную боевую боеготовность из-за "напряжения" на внешней границе.