В Полтавской области на трассе "Киев-Харьков" легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Погибли три человека, среди них дети.

Об этом в субботу, 22 августа, информирует пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что в 01:00 субботы спасатели были привлечены к ликвидации последствий ДТП с участием легкового автомобиля "Volvo" и грузовика "МАN", которое произошло неподалеку от села Говтвянчик Полтавского района.

Сотрудники ГСЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали жертв и потерпевших.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автомобиля Volvo и двое детей (данные устанавливаются, примерно 2 и 4 года). Травмированы пассажирка автомобиля Volvo и пассажир автомобиля MAN, 1994 г.р", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно на Полтавском шоссе под Днепром в ДТП погиб годовалый ребенок.

Также мы сообщали, что в Киеве на Левобережном массиве нетрезвый водитель мусоровоза наехал на мать с ребенком, женщина от полученных травм скончалась на месте.