Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встреча советников лидеров стран "Нормандского формата" все-таки состоится в конце августа. По его словам, главы государств достигли договоренности по этому вопросу.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина 24".

"Договорились на конец августа, 28 число. Потом, я считаю, должна еще быть встреча министров иностранных дел "четверки" и потом встреча лидеров", - сообщил Зеленский.

Президент также высоко оценил работу нового главы трехсторонней контактной группы Леонида Кравука и его первого заместителя Витольда Фокина.

"Это профессиональные, мощные украинские дипломаты с четкой проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной, что очень важно. Леонид Макарович - один из лучших дипломатов украинской современности. Я сейчас вижу, как он поднимает "Минск", и мы о некоторых вещах уже договорились. Да, ему помогают и господин Фокин, и господин Резников, много делает и Андрей Ермак, и Руслан Демченко. Кравчук - это лицо нашей сегодняшней группы, лицо украинской дипломатии, лучшего у нас нет, я так считаю", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Витольд Фокин был назначен "на свое место".

По словам Зеленского, "той стороне важно видеть человека, который тоже из Донбасса - из украинского Донбасса".

"Мне кажется, это правильный дипломатический баланс. Мы не просто сделали замену и изменили руководство. Действительно, "режим тишины" выдерживается ежедневно, договорились о 20 участках разминирования, о точках разведения войск, об обмене пленными. Это большой шаг вперед", - подытожил Владимир Зеленский.

Видео: YouTube/Україна 24

Напомним, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что советники "Нормандской четверки" встретятся в Париже. Они начнут готовить саммит президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии, который пройдет в Берлине.

Также мы писали, что российская сторона во главе с Борисом Грызловым и представители так называемой "ЛДНР" заблокировали обмен пленными, развод сил и вооружений и даже подготовку к встрече лидеров "Нормандской четверки" до тех пор, пока Верховная Рада не изменит постановление "О назначении очередных местных выборов в 2020 году".