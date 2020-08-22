В Южном Судане разбился грузовой самолет Ан-26. Погибли по меньшей мере 17 человек, еще один госпитализирован.

Об этом в субботу, 22 августа, информирует "Синьхуа".

"Согласно тому, что я видел, один человек был немедленно доставлен в больницу. Мы насчитали погибшими 15 пассажиров и двух членов экипажа, таким образом общее количество жертв составляет 17 человек", - рассказал Джозеф Майом, доцент Университета Верхнего Нила.

По его словам, грузовой самолет, принадлежащий авиакомпании South West Aviation, разбился после взлета недалеко от жилого района Хай в Джубе.

В свою очередь представитель аэропорта заявил, что самолет направлялся из Джубы в города Вау и Авейль. Пока никаких подробностей о причинах крушения не приводится.

Видео: YouTube/ Junub Tv

Напомним, недавно возле города Тинен в Бельгии разбился планер, в результате трагедии погибли два человека - опытный пилот и его 18-летний пассажир.

Ранее мы писали, что в американском городе Уэст-Джордан штат Юта небольшой пассажирский самолет Piper-32 рухнул на крышу жилого дома. Погибли трое пассажиров.