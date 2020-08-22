Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в понедельник, 24 августа, закрыть все предприятия страны, сотрудники которых присоединились к забастовкам.

Об этом глава страны заявил на митинге в субботу, 22 августа, в Гродно, передает "БелТА".

По словам Лукашенко, "люди должны остыть", в потом уже "разберемся, кого пригласить" работать. Он отметил, что в трудовых коллективах в стране "не все однозначно". Он пояснил, что "приветствует разные настроения". Но, по его словам, есть люди, которые не хотят работать и призывают к забастовкам.

"Есть такие, которые хотят не работать, а побастовать… Если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но, если предприятие не работает, с понедельника - замок на ворота, остановим. Люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие", - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, с 9 августа в стране проходят митинге оппозиции, которая не довольна результатами президентских выборов. Позднее акции, который сопровождались столкновениями с силовиками, приобрели мирный характер, а жители начали бастовать в рабочее время.

К митингам присоединились рабочие Минского электротехнического завода, "Беларуськалия", МАЗа, БелАЗа, Минского тракторного завода, Минского завода колесных тягачей, Белорусского металлургического завода. Генпрокуратура Белоруссии назвала участие в политических забастовках прогулом.