В субботу, 22 августа, глава Тернопольской ОГА Владимир Труш заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Сейчас он находится на самоизоляции и говорит, что его самочувствие не самое лучшее.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Сейчас нахожусь на самоизоляции. Врачи назначили курс медикаментозного лечения. Самочувствие - не самое лучшее. Решать проблемы области в дальнейшем буду дистанционно. За время эпидемии мы уже выработали этот навык", - говорится в сообщении.

При этом Труш рассказал, что общая ситуация с коронавирусом в Тернопольской области "печальная".

"Коронавирус может снова парализовать Тернопольскую область, потому что статистика печальная. 207 новых случаев за сутки. Десятки тяжелых больных, которые не могут самостоятельно дышать. Это не просто цифры. Это человеческие жизни", - рассказал он.

Напомним, сегодня Украина обновила антирекорд по количеству обнаруженных зараженных Covid-19. Подтвердились 2 328 случаев. В то же время Киев установил антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки - семь пациентов.