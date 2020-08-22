Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 22 августа, выступил на митинге в Гродно, где пред своими сторонниками произнес речь.

Видео выступления главы страны опубликовано в YouTube.

Так, Лукашенко заявил, что западные страны открыто вмешиваются во внутренние дела Беларуси. "Сегодня нашлись люди, которые толкают нас в пропасть раздора и ненависти. (...) На западной границе неспокойно: бряцают оружием, угрожают, открыто вмешиваются во внутренние дела нашего суверенного государства", - сказал Лукашенко.

"Кто-то, даже потирая руки, вспоминает про "восточные кресы", где все белорусское было под запретом и выжигалось каленым железом", - заметил он. Также Лукашенко утверждает, что протестные акции в стране организуют из-за рубежа. "Зачинщики - не вы, не белорусы. Они сидят там, под Варшавой, под Вильнюсом. Вы же видите, куда эти альтернативщики побежали? Некоторые сделали круг через Россию и Украину и там осели", - заявил Лукашенко на митинге.

По словам Лукашенко , Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поддержит его против организаторов протестов в стране, которые, по его словам, действуют из-за рубежа. "Те, кто это все координирует, сидят за рубежом в соседних странах. Именно их я хочу здесь предупредить и напомнить: это не только наша граница. Это граница Союзного государства, это граница ОДКБ. И ответ будет соответствующий. Руководство страны и ОДКБ твердую заняли позицию: Беларусь на поругание никому не отдадим", - заявил Лукашенко на митинге.

Также он поблагодарил поддержавших его глав государства, но при этом выразил уверенность, что "мы справимся сами".

Кроме того, Лукашенко поручил МВД и КГБ в течение выходных обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области, и выявить всех "подстрекателей и провокаторов". "Как бы кому-то не нравилось, надо выявить аккуратно, не толпами, всех подстрекателей и провокаторов", - сказал он, заявив, что у властей Беларуси "есть все списки их".

Помимо этого, Лукашенко заявил, что фотографии и видеозаписи со следами избиений сотрудниками правоохранительных органов задержанных на акциях протеста в Белоруссии в 60% случаев являются "постановочными кадрами".

"В интернете кто сидит? 60% показывали синяки. 60% постановочные кадры. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей ", - сказал он.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что оппозиция потребует ввести войска НАТО в страну.

Перед этим президент Беларуси впервые за четверть века привел войска в полную боевую готовность.