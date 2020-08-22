В пятницу, 21 августа, в Киеве при помощи эвакуатора похитили желтый Porsche, которая принадлежала иностранцу.

Об этом сообщает sud.ua со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"В ходе расследования полиция обнаружила, что к похищению авто причастен уроженец Черниговской области, который работал на строительстве рядом со стоянкой, где и исчезла иномарка. Для того, чтобы доставить автомобиль в другое место, злоумышленник вызвал службу транспортировки под видом того, что якобы в его машине не работает электричество", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по данному факту было открыто уголовное дело, а материалы направлены для рассмотрения Дарницким районным судом. Виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В Киеве автоугонщик украл Porcshe при помощи эвакуатора. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в Николаевской области 19-летний парень угнал грузовик с 30 бочками меда. Но далеко с таким сладким грузом ему уйти не удалось. Угонщика задержала полиция, после того как он слетел с дороги и едва не перевернул машину.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве автоугонщик прыгнул в окно и сбежал от полиции во время обыска у него дома.