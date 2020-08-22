В Харькове отменили парад вышиванок, который традиционно проходит 23 августа в День Государственного флага Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облорганизации "ВО "Свобода", которая каждый год инициировала и проводила парад вышиванок.

"Причина - существенное ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине и Харькове, вызванное пандемией коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

Также в организации отметили, что мероприятие было действительно массовым - в нем должны были принять участие более тысячи человек.

"Такое большое скопление людей может вызвать резкий скачок заболеваемости COVID-19, тем самым еще больше осложнить непростую эпидемиологическую ситуацию в Харькове. Мы ответственно относимся к проведению любых наших мероприятий, а тем более таких массовых, как традиционные парады вышиванок. Подвергать людей опасности было бы крайне безответственным. Мы провели всю необходимую подготовительную работу, однако здоровье людей важнее. Поэтому, как бы это не было обидно как для нас, так и для жителей Харькова, которые за четыре года успели по-настоящему полюбить эту традицию, мы вынуждены в этом году отменить Парад вышиванок ко Дню Государственного флага ", - цитирует пресс-служба главу ХОО ВО "Свобода" Юрия Неходу.

Напомним, 17 августа стало известно, что Харьков был переведен в "желтую зону" из-за роста количества больных коронавирусом. При этом с 24 августа города должен перейти в "оранжевую" зону.

Тем временем за минувшие сутки в Украине был установлен очередной антирекорд по приросту заболевших Covid-19. За 24 часа заболели сразу 2328 человек.