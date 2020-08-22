Президент Беларуси Александр Лукашенко решил привести основные части армии в полную боевую боеготовность из-за "напряжения" на внешней границе.

Об этом он заявил в Гродно, во время совещания с руководством силового блока, передает TUT.by.

"Впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление", - сказал он.

По его словам, ко внутренней ситуации Беларуси добавился "внешний фактор": движение войск НАТО.

"Даже не сказал бы, что внутри страны. Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее что меня больше всего беспокоит, - к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", - рассказал он.

Напомним, в ходе своего визита на военный полигон в Гродно Лукашенко также обвинил страны запада в поддержке "альтернативного президента" Беларуси - Светланы Тихановской. По его словам, для этого используют НАТО, а саму страну "вытаскивают на переговоры с ОБСЕ".

Перед этим на митинге своих сторонников в Минске Лукашенко заявил что танки и самолеты НАТО развернуты в 15 минутах езды от белорусской границы. Однако в самом Альянсе подобные планы опровергли.