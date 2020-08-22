Добровольческий украинский Корпус "Правый сектор" сообщил, что не будет принимать участие шествии или марше в Киеве, которые запланированы на День Независимости Украины.

Об этом сообщила пресс-служба "Правого сектора".

"В этом году мы приняли решение не принимать участия в шествии или марше в городе Киеве. На это есть две причины", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, первая причина - несогласованность действий между ветеранскими структурами по проведению широкомасштабного мероприятия.

"Планирование нескольких аналогичных маршей является неприемлемым для нас. Мы понимаем, что политические игры, в которые пытаются втягивать ветеранов и бойцов-добровольцев, влияют на такие мероприятия и часто разделяют тех, кто бок о бок давали бой российским наемникам и их прихвостням. Именно поэтому мы не хотим, чтобы нас пытались использовать для достижения чьих-то политических целей. Над нашей боевой структурой выше только украинский Народ, интересам которого мы служим. Мы за единство всех бойцов и ветеранов российско-украинской войны. Мы против политизации за счет воинов", - написали в "Правом секторе".

Второй причиной, по словам корпуса, является перемирие на Донбассе, которые вступило в силу с 27 июля.

"Во время измены и капитуляции мы не имеем желания маршировать по столице. Считаем, что теперь время усилить защиту независимости Украины, как от внешнего врага, так и от олигархического антиукраинского режима и мобилизовать все ресурсы на борьбу", - говорится в сообщении.

При этом в "Право секторе" заявили, что в других регионах Украины структуры организации будут принимают участие во всех запланированных мероприятиях ко Дню Независимости Украины.

"В этом году мы отказались принимать участие в марше, потому что он превращается не в военно-патриотическую, а политическую акцию, проводимую для пиара одной конкретной политической силы - партии "Европейская солидарность" Порошенко", - заявил "Стране" пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский.

"Сторонники Порошенко заявляют, что акция аполитичная, вместе с тем уже сейчас известно, что марш возглавит народный депутат от "ЕС" Михаил Забродский. Мы четко даем понять, что ни одна политическая сила не может монополизировать право говорить от имени всех ветеранов. Кроме того, бойцы Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" во время правления Порошенко были абсолютно не защищены государством - нам не давали оружия, не давали статус УБД (участников боевых действий - Ред.), да и попросту запрещали воевать. Напомню, что тогда власть времен Порошенко несколько раз публично называла нас "незаконными вооруженными формированиями", а теперь экс-президент ради политической выгоды пытается собрать под свои флаги всех участников войны", - заявил Скоропадский.

По его словами, "целью марша ветеранов должна быть идея единения участников войны в борьбе против России и создание по настоящему сильной и независимой Украины, а не политическая самореклама накануне местных выборов".

Комментируя появившуюся в интернете информацию о том, что в марше ветеранов примет участие и сам Петр Порошенко, Скоропадский отметил, что "человеку, который пять лет преследовал добровольческие батальоны и допустил Иловайскую трагедию, на таком мероприятии точно не место".

"Наша позиция простая - ветеранов в политических целях не должен использовать никто - ни власть, ни оппозиция", - заявил Артем Скоропадский.

Напомним, вчера стало известно, что экс-президент Петр Порошенко примет участие в неофициальном Марше защитников Украины, который запланирован на День Независимости 24 августа. В конце маршрута Порошенко должен выступить с речью на Европейской площади. В то же время в Нацкорпусе считают появление Порошенко на марше нарушением договоренностей организаторов и "попыткой рейдерской атаки на шествие".

Ранее мы писали, что марш возглавит экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош, а также нардеп от партии Порошенко генерал Михаил Забродский.

Мероприятие, как и в прошлом году, пройдет от метро Университет и парка Шевченко до Майдана Независимости. При этом, согласно решению Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины при президенте, на нем не должно быть партийной символики.