Священный синод Православной церкви Украины, который прошел в пятницу, 21 августа, разрешил священнослужителям баллотироваться в органы местного самоуправления. Вместе с тем, священников призвали воздержаться от этого.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Учитывая предыдущий, в целом, положительный опыт участия архиереев и духовенства в работе местных советов (сельских, поселковых, городских, районных и областных) благословить по канонической икономией и в дальнейшем архиереям и духовенству, где это представляется целесообразным, баллотироваться в местные советы и участвовать в их работе в качестве депутатов", - говорится в сообщении.

В то же время священников призвали воздержаться от выдвижения своей кандидатуры в депутаты, если на это нет соответствующего спроса в территориальной общине. Более того, перед выдвижением необходимо будет получить специальное письменное благословение.

"Архиереям – от Предстоятеля, Митрополита Киевского и всея Украины; священники и дияконы – от своего епархиального архиерея. Без получения благословления, выдвижение запрещается", - говорится в тексте сообщения.

При этом использовать храм и его территорию для проведения предвыборной агитации. Нарушение этой нормы влечет за собой канонические наказания.

Напомним, в Киевская областная государственная администрация призвала представителям духовенства ограничить проведение религиозных мероприятий из-за пандемии Covid-19.

Также "Страна" приводила слова главы Киевского патриархата Филарет о том, что причастие не может распространять инфекцию.