"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует, чтобы власть сняла запрет на работу телеканала "КРТ", а также прекратила притеснять независимые СМИ.

Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ, опубликованном пресс-службой в субботу, 22 августа.

"Зе-команда уже боится любой альтернативной точки зрения. Чем хуже идут дела в экономике, чем сильнее недовольство людей деятельностью этой непрофессиональной власти, – тем сильнее инквизиторы из Нацсовета давят на СМИ. Расправой над независимой журналистикой власть пытается спасти свои падающие рейтинги", - говорится в сообщении.

В связи с этим в "Оппоплатформе" потребовали от власти прекратить бюрократический произвол Нацсовета по телевидению и радиовещанию, а также остановить чиновничье проверки СМИ, которые активизировались перед выборами. Также политсила требует снять запрет на вещание КРТ и остановить административное давление на телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и другие независимые СМИ.

"Мы готовы оказать всю необходимую политическую и юридическую помощь журналистам телеканала КРТ. Мы готовы вместе добиваться восстановления полноценного вещания этого уважаемого и известного в Украине СМИ. Только объединившись, мы сможем отстоять украинскую демократию и свободу слова. Боремся вместе! Вместе победим!", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Национальный совет по телевидению и радиовещанию направил на телеканал КРТ несколько внеплановых проверок подряд. После этого сотрудники телеканала вышли на протест, однако на работников напал Национальный корпус. После этого телеканал лишили лицензии на вещание.