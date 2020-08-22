Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас наша страна переживает первую волну коронавируса.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".

"Мы сейчас в этом направлении действительно очень мощные – с точки зрения кроватей, оборудования, количества тестов, технической подготовки, специалистов", - сказал он.

Несмотря на это, утверждает Зеленский, в некоторых областях уровень загруженности коек уже превысил допустимые 50%. Если так пойдет и дальше, медицинская система может дать сбой.

"Но не выдержит ни количество коек любое, и особенно не выдержит количество специалистов второй волны, если она будет очень мощной. И тут вопросы только к людям. Все остальное делается специалистами и Минздравом с правительством. Если не выдержат наши медики, будет то, что было в Италии", - рассказал он.

При этом разговоры о том, что в ближайшее время будет выпущена вакцина от коронавируса, утверждает Зеленский, являются "немного слухами".

"Во все очереди мы записаны. Но при всем уважении к различным странам-партнерам, пока это слова, разработки, обещания", - уточнил он.

Также Зеленский рассказал, что благодаря строгому карантину, который был введен в Украине, удалось немного "сбить" первую волну, но по-настоящему наша страна переживает ее только сейчас.

"Большинство европейских стран – Италия, Англия, прибалтийские страны, все нас поздравляли, когда мы сбили первую волну. У нас в Украине первой волны реально не было, сейчас она, и сейчас мы растем. Сейчас волна. Волна в том, что идет ежедневно рост. Мы первую волну просто сбили, в Украине ее не было в те сроки, когда она была в Европе. Это при том, что мы принимали украинцев домой", - подчеркнул он.

Зеленский рассказал о коронавирусе в Украине. Смотреть с 16:19. Видео: YouTube/Украина 24

Напомним, сегодня Украина обновила антирекорд по количеству обнаруженных зараженных Covid-19. Подтвердились 2 328 случаев. В то же время Киев установил антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки - семь пациентов.