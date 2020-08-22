Алексей Навальный. Фото: Facebook

Анализы российского оппозиционного политика Алексея Навального показали наличие алкоголя и кофеина. 

Об этом заявили в Минздраве Омской области, передает РИА "Новости".

"Можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин", — сказали в ведомстве.

Там также отметили, что в поверхностных смывах с одежды и с рук Навального обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат, который используется в промышленной химии. В Минздраве добавили, что у пациента наблюдается умеренная положительная динамика.

Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В качестве предварительного диагноза ему поставили "отравление неустановленным психодислептиком" (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.

Ранее стало известно, что Навальный был доставлен в берлинскую клинику "Шарите", его занесли внутрь на носилках. По словам глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиля, который организовал его перелет из Омска, медики оценивают его состояние как стабильное

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