Лихтенштейн подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в которой заявил претензии на часть территории Чехии, в десять раз превышающие нынешнюю площадь страны.

Об этом сообщает "Financial Times".

Так, княжество собирается забрать земли, которые были конфискованы Чехословакией по итогам Второй мировой войны на основе декретов Бенеша. В них князья Лихтенштейна были названы коллаборантами нацистского режима.

По словам министра иностранных дел Лихтенштейна Катрин Эггенбергер, аннексия земель до сих пор остается для княжества нерешенным вопросом, потому затрагивает вопросы суверенитета. Она отметила, что чем меньше страна, тем важнее для нее отстоять свои прав, а конфискация без компенсации является неприемлемой.

В то же время замглавы МИД Чехии Мартин Смолек сказал, что ЕСПЧ не может принять жалобу, так как события произошли до принятия Европейской конвенции по правам человека. Он напомнил, что ранее ЕСПЧ не занимался такими вопросами.

Отметим, что территориальный спор Чехии и Лихтенштейна продолжается более 70 лет. Он касается территории площадью более двух тысяч квадратных километров, на которой находится барочная резиденция Вальтице и неоготический замок Леднице. Объекты признаны частью культурного наследия ЮНЕСКО. Страны установили дипломатические отношения только в 2009 году.

Раздел Чехословакии уже имел место в истории. Мюнхенское соглашение 1938 года, по которому части страны отошли Германии, Венгрии и Польше, считается одним из предвестников начала Второй мировой войны. Договор подписали Германия, Великобритания, Франция и Италия, причем инициатором стал Берлин, которому досталась Судетская область. Суверенитет Чехословакии над регионом был закреплен после Первой мировой войны в результате Сен-Жерменского договора.

Напомним, в июне сообщалось, что в Израиле хотят ускорить аннексию палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан.

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