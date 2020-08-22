Американский штат Калифорния охватили масштабные пожары, из-за чего губернатор Гэвин Ньюсом призвал местных жителей срочно покидать свои дома.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы понимаем всю серьезность ситуации и опасность происходящего и хотим, чтобы люди прислушались к призывам эвакуироваться, отнеслись к этому серьезно", - сказал он.

Уточняется, что бригады пожарных пытались справиться с очагами возгорания на протяжении нескольких недель, но им не хвастает ресурсов. Теперь они надеются на помощь Австралии и Канады.

По официальным данным, в результате пожаров уже погибли шесть человек. Пострадали 45 местных жителей. Повреждения получили около 500 домов.

Масштабные пожары в Калифорнии: Фото: twitter.com/CTwoodlands

В Калифорнии вспыхнули масштабные пожары. Фото: twitter.com/sondakika2424

В Калифорнии вспыхнули масштабные пожары. Фото: twitter.com/karlmondon

Напомним, что 29 июля в штате Техас прогремел мощный взрыв и вспыхнул сильный пожар на хранилище завода по производству сжиженного природного газа.

Также "Страна" рассказывала, что в июне на универсальном десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard начался пожар и прогремел взрыв. Это произошло, когда судно стояло на военно-морской базе в Сан-Диего.