В некоторых районах Токио и ближайших окрестностях было зафиксировано падение неизвестного небесного тела.

Об этом сообщила газета "Иомиури".

По информации СМИ, неизвестный объект был замечен около 22:30 (16:30 по Киеву) 21 августа. Как сообщили очевидцы, это был яркий светящийся шар, который пересек небосклон справа налево и погас над Землей.

Падение было заснято очевидцами на телефоны, а также камерами наблюдения автомобилей и частных домов в нескольких районах Токио, в городах соседней префектуры Канагава и даже в более удаленной префектуре Яманаси.

На данный момент ученые не нашли объяснений данному явлению. Есть предположения, что появление объекта может быть связано с падением метеорита.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС, запечатлел на видео северное сияние над Антарктидой с пятью загадочными объектами, летящими в космосе.

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