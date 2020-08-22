Российского оппозиционера Алексея Навального, состояние которого ухудшилось 20 августа, сегодня утром доставили в клинику "Шарите" в Берлине. Два дня команда политика заявляла об отравлении и говорила о намерении вывезти его на лечение за границу. Однако российские врачи считали, что состояние Навального нестабильное и его рано транспортировать.

Вчера мнение врачей поменялось и они дали добро на вылет под личную ответственность супруги Навального.

Разбирались, что с диагнозом, почему все-таки разрешили вылет и чем известна немецкая клиника "Шарите", где раньше лечилась Юлия Тимошенко.

Что с диагнозом

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет с политиком, летевший из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске, поскольку Навальному стало плохо. Команда Навального настаивает на отравлении и заявляет, что проволочки с лечением заграницей связан с тем, что власти ждут, пока в крови не останется следов отравляющего вещества.

Врачи из больницы, где лежит Навальный говорили, что это одна из версий. Больше всего они склоняются к тому, что это может быть нарушение обмена веществ - резкое снижение сахара в крови.

Личный врач Навального Анастасия Васильева заявляет на это, что нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний и это не диагноз, а состояние. К тому же накануне сахар был нормальным.

Вчера главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что исследования в трех лабораториях не обнаружили признаков отравления у Алексея Навального.

"Все анализы биоматериалов, проведенные в трех разных лабораториях, признаков отравления не обнаружили" - сказал он.

По его словам, оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены.

Также он прокомментировал информацию о том, что на смывах рук и одежды обнаружили промышленное химическое вещество "2-этилгексил дифенил фосфат", которое используется, например, для производства пластиковых стаканчиков.

"В анализах крови и мочи не найдены и следы промышленного химического соединения "2-этилгексил дифенил фосфат", частицы которого были обнаружены на руках, то есть интоксикация этим веществом тоже исключена", - сказал Мураховский.

Почему разрешили выезд

Изначально сообщалось, что консилиум врачей в Омске решил, что политика нельзя транспортировать, пока его состояние не стабилизируется.

Однако 21 августа в омской больнице, где лежит Навальный, сообщили, что не возражают, против его перевода в другой стационар.

Заместитель главврача Омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко сказал, что этому процессу будет предшествовать множество врачебных мероприятий, нужно будет соблюсти ряд юридических формальностей.

В больнице отметили, что угрозы для жизни в настоящий момент не видят. Данные проведенной электроэнцефалографии показали, что мозг пациента находится в стабильном состоянии.

"Авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов", - сказал главврач Омской областной больницы Александр Мураховский.

Александр Мураховский дает комментарии журналистам. Фото: ТАСС

"Мы сами не считаем, что ему нужен перевод, он может лечиться и в этом стационаре с должным вниманием, оказанием помощи, но, идя на встречу семье, мы согласились с тем, что можем перевезти", - рассказал замглавврача Анатолий Калиниченко.

Ранее о готовности обеспечить лечение российскому оппозиционеру заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Президнт Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности предоставить Навальному лечение, убежище или защиту.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Набиллу Массрали заявила, что в Евросоюзе ожидают, что Навальному разрешат выехать из России на лечение.

"Мы призываем власти России разрешить ему получить лечение в Евросоюзе. Мы ожидаем прозрачного и тщательного расследования", - заявила она.

Вылет в Берлин

Рейс с медицинским оборудованием организовала немецкая правозащитная организация "Cinema for Peace", вывозившая ранее участника группы Pussy Riot и редактора онлайн-издания "Медиазона" Петра Верзилова.

Вылет борта с Навальным, который прилетел за ним из Германии, назначили на утро субботы. До этого времени оппозиционера готовили к транспортировке, согласовывали документы.

"Мы со всей безопасностью и бережливостью должны его погрузить в реанимационную машину, принимающая бригада должна подготовить борт. После этого будет обеспечена транспортировка", - пояснил заведующий отделением анестезиологии и реанимации национального центра имени Пирогова Борис Теплых.

Кроме того, профсоюз авиаперевозчиков ФРГ попросил, чтобы вылет состоялся утром а не ночью, поскольку перед длительным перелетом пилотам, прибывшим утром 21 августа в Омск, нужен отдых.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш опубликовала фото, как Алексея Навального подняли на медицинский борт. Вместе с ним вылетела его жена.

А в телеграм-каналах опубликовали видео взлета самолета с Навальным.

Его уже доставили в берлинскую клинику. Полицейские выстроились в цепь перед входом и не позволяют журналистам туда проходить.

Навального доставил ив "Шарите". Фото: ТАСС

Представитель больницы сообщила, что врачи проводят диагностику состояния Навального. Врачи сделают заявление, как только будет соответствующая информация о состоянии пациента.

Тимошенко в "Шарите"

"Шарите" - крупнейший госпиталь и одна из старейших университетских клиник Европы. Он расположен в Берлине и состоит из более чем 100 клиник и институтов, объединенных в 17 Шарите-центров.

Кстати, кадры из "Шарите" знакомы смотревшим советский сериал "Семнадцать мгновений весны". По сюжету книги Юлиана Семенова именно здесь рожала радистка Кэт.

Украинцам клиника стала широко известна после того, как там, после выхода из харьковской тюрьмы, лечилась экс-премьер Юлия Тимошенко. Суд признал ее виновной в превышении служебных полномочий на миллионы долларов при заключении соглашений по газу с Россией.

Пройти курс лечения ей предложила канцлер ФРГ Ангела Меркель. В клинику Тимошенко прибыла в марте 2014 года в инвалидной коляске. Немецкие врачи поставили диагноз - сдвиг межпозвоночных дисков с защемлением нервов, что привело к болям в пояснице и правой ноге. По их словам, проблема усугубилась тем, что в тюремных условиях Тимошенко мало двигалась. Это ослабило мышцы, способные стабилизировать позвоночник.

Юлия Тимошенко в 2014 году передвигалась на инвалидной коляске

Изначально в клинике говорили об операции. Заявляла об этом и сама Тимошенко. В "Шарите" назвали такое вмешательство несложным и пояснили, что обычно процедура длится от 30 до 60 минут, мышечные ткани почти не затрагиваются. Иногда такие операции проводят амбулаторно, а из больницы выписывают через 3-4 дня.

Однако в последствии к хирургической операции не прибегли. Юлия Тимошенко провела в клинике 12 дней. За это время ей были сделаны две инъекции в позвоночник под наркозом. Первая принесла кратковременное облегчение. После второй ослабли боли и восстановилась двигательная функция правой ноги. Одновременно Тимошенко прошла курс лечебной гимнастики.

Как сообщалось, лечение экс-премьер Украины оплатила из собственных средств.

Тимошенко и Навальные не единственные известные пациенты "Шарите". В разное время тут поправляли здоровье Борис Ельцин, Михаил Горбачев, Эдуард Шиварнадзе. Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель там делали операцию на колене, а президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер лежал в клинике, когда был донором почки для своей жены.

В "Шарите" находился издатель российского оппозиционного онлайн-издания "Медиазона" и участник группы Pussy Riot Петр Верзилов. В 2018 году ему внезапно стало плохо, он начал терять зрение, речь и способность двигаться. После нескольких дней в московских больницах его переправили в Берлин.

Немецкие врачи говорили, что Верзилов был отравлен, но не смогли определить, каким веществом. Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова заявляла, что он был отравлен атропином.

Петр Верзилов уже написал в Twitter, что его случай очень похож на ситуацию с Навальным.

Также Верзилов сообщил Deutsche Welle, что это он договорился о лечении в немецкой клинике. По словам врача Навального Анастасии Васильевой, оказать помощь в обследовании и лечении вызвалось несколько стран.

Супруга российского оппозиционера Юлия сообщила, что на данный момент она считает "Шарите" - лучшим вариантом.

Напомним, что идея дать согласие на оперативную отправку Навального на лечение за границу изначально вызвала в России неоднозначную реакцию. Критики этого предложения говорили, что таким образом право поставить окончательный диагноз передается иностранным структурам. А учитывая политизированность вопроса, есть риск, что диагноз они могут поставить в том числе исходя из определенных политических вводных (вне зависимости от того, что реально произошло с Алексеем).

Но, как видим, отправку Навального на лечение в Германию в конце концов разрешили. С одной стороны, это может быть связано с уверенностью российских властей и медиков, что никакого отравления не было. С другой стороны, это может быть жест в адрес Запада, чтоб показать, что Кремль отношения к отравлению не имеет.

Кроме того, Путин пытается восстановить и укрепить отношения с Германией и Францией.

А история с Навальным может этот процесс похоронить. Вместе с событиями в Беларуси она угрожает создать самое сильное напряжение в отношениях России и Запада начиная с 2014 года. Именно поэтому, судя по всему, и было решено дать согласие на его отправку на лечение за границу. Чтоб не нагнетать ситуацию и далее.