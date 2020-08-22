Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова уже третий месяц растет - за июнь ему насчитали 93 567 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в ответ на обращение "Украинских новостей".

Так, размер оклада Баканова не уточняется. А размер зарплаты указан, с учетом всех надбавок и премий.

Уточним, что в апреле зарплата Баканова, с учетом премий и надбавок, составила 87 399 гривен. В мае главе СБУ начислили 89 195 гривен государственного денежного содержания.

Как сообщала "Страна", глава СБУ получил в ООО "Квартал 95" 72 тысячи гривен зарплаты, а в СБУ его доходы составили более полумиллиона грн. Иван Баканов также задекларировал бонусы, которые получает от "Приватбанка", в размере 42 грн.

Напомним, что в своей декларации Баканов указал три квартиры, гривну на счету и $170 тысяч в наличными.