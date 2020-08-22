Очередная карманная кража на круглую сумму произошла вчера в ресторане грузинской кухни "Вано Ивано" на Кловском спуске в Киеве.

На этот раз жертвой карманников стал основатель компании, работающей в сфере кибербезопасности и IT-услуг.

Как мы узнали из собственных источников в правоохранительных органах, вчера в обеденное время в ресторане из личных вещей директора IT-компании виртуозно вытащили 150 тысяч гривен. Кражу потерпевший заметил уже после того, как пространство за соседними столиками, где еще пару минут назад сидела компания, мгновенно опустело. Вероятно, соседи и почистили карманы "айтишника" пока он был увлечен трапезой. Полиция завела уголовное производство по ч.2 ст.185 УК Украины - Кража в значительном размере. Ворам в случае задержания грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

К слову в этом заведении несколько лет назад почистили карманы пиджака у тогдашнего первого зама генпрокурора Дмитрия Сторожука, у которого украли более 20 тысяч гривен. Учитывая ранг потерпевшего, вора оперативно нашли и осудили, чего не скажешь о других эпизодах преступной деятельности карманников, которые по большей части остаются нерасследованными.

Напомним, что в 2018 году в этом же ресторане на Кловском спуске, неизвестные снова сорвали крупный куш. Тогда жертвой воров стал 31-летний киевлянин, который сообщил в полицию о том, что во время трапезы карманники стащили у него 10 тысяч долларов.