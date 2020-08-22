Президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусское общество и власть найти "спокойный формат диалога" друг с другом, так как кровопролитие является недопустимым.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина 24" в субботу днем.

"Что касается кровопролития – ни в коем случае. Мы сразу отреагировали. Как бы то ни было, что бы ни происходило власть и общество должны найти формат диалога. Не важно какой, но не "дубинками". Спокойный формат диалога и выйти из этой сложной ситуации, которая продолжается в Беларуси", - сказал Зеленский.

По словам президента, очень не хотелось, чтобы что-то повлияло на действительно дружеские отношения между Украиной и Беларусью.

"У нас очень хорошие отношения, есть общие семьи…Самое главное – это отношения между народами, это важнее, чем отношения между правлениями. Потому что все временно в нашей жизни. Между властью, я имею в виду. Все это временно", - отметил Зеленский.

Слова об отношениях с Беларусью с 10 мин.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что события в Беларуси могут существенно повлиять на Украину.

Перед этим в Офисе президента обвинили Минск в пренебрежении близостью двух народов из-за освобождения "вагнеровцев".