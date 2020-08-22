Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не имеет смысла говорить о замене Минска для переговоров Трехсторонней контактной группы.

Об этом он рассказал во время интервью телеканалу "Украина 24".

"Мы благодарны каждой стране, которая нам предлагает площадку для этих важных переговоров, но сейчас все разговоры в формате Минска происходят в видеоформате из-за Covid, потому я считаю, что от площадки или от города или места это не зависит вовсе. Зависит только от людей, которые вовлечены в ТКГ. Потому я думаю, что очень рано говорить о смене города и мне кажется, что неправильно особенно сейчас этой делать", - сказал он.

В то же время Зеленский рассказал, что не считает этот вопрос приоритетным, на данный момент. А вот Леонида Кравчука и его первого заместителя Витольда Фокина он назвал "профессиональными, мощными украинскими дипломатами с четко проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной".

"Леонид Макарович - один из лучших дипломатов украинской современности. Я это знаю. Я не просто уверен, я это видел. Он очень энергичный человек. Я сейчас вижу, как он поднимает Минск под его руководством. И, действительно, мы уже о некоторых вещах договорились", - рассказал он.

Зеленский рассказал, что думает о Минском формате переговоров. Смотреть с 9:03. Видео: YouTube/Украина24

Напомним, 13 августа глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выступил с заявлением о том, что заседания ТКГ из-за протестов в Беларуси могут проводиться и в другой стране. Однако чуть позже передумал, утверждая, что необходимости переносить место заседания нет.

Ранее "Страна" рассказывала, чем займется на переговорах по Донбассу экс-премьер Фокин.