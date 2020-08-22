Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нельзя говорить о готовности к новым этапам пандемии коронавируса без правильного отношения граждан, поскольку медицина не сможет выдержать.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина 24", опубликованном в YouTube в субботу, 22 августа.

"Не выдержит количество коек и количество специалистов второй или третьей волны коронавируса, если она будет очень сильной. Тут вопрос только к нашим людям, все остальное делают наши специалисты, Минздрав и правительство. Если они (люди - Ред.) все-таки поймут, что Covid-19 - это не грипп, это сложная ситуация, вакцин еще нет", - рассказал президент.

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Напомним, за минувшие сутки, 21 августа, в Украине установлен новый антирекорд по приросту случаев коронавируса. Всего заболели 2 328 человек. Кроме того, 657 человек выздоровели, а 37 - умерли.

При этом Киев также установил антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки. Так, 21 августа скончались сразу 7 больных.

Также антирекорд по количеству зараженных Covid-19 установили и в ВСУ. В этом обвинили родных и друзей бойцов.